ДТП в Киеве 4 ноября — фото с места аварии

Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото
Утром в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате аварии, есть пострадавшие и погибший.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте ДТП и показал последствия столкновений.
Последствия ДТП в Киеве 4 ноября
Корреспонденту удалось пообщаться с владелицей одного из поврежденных автомобилей, и она рассказала, что ее машина стояла в 15 метрах от того, как ее протаранил автобус. По ее словам, повреждение автомобиля — это мелочи по сравнению с погибшим.
В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и по меньшей мере четырех пострадавших.
По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобус Mitsubishi, где зажало водителя и пассажиров.
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Поврежденный автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте аварии в Киеве. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС
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Медики и спасатели на месте аварии. Фото: ГСЧС
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Поврежденный автомобиль в Киеве. Фото: ГСЧС
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Спасательные службы на месте ДТП. Фото: ГСЧС
"До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя. Всего в результате аварии один человек погиб, четверо были госпитализированы", — говорится в сообщении.
На месте продолжают работать медики, полиция и спасатели.
Напомним, сегодня утром в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ДТП. Как известно, автобус на скорости протаранил другие автомобили и МАФ.
Незадолго после этого полиция Киева показала последствия аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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