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Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото

4 ноября 2024 10:50
Карина Приходько - Редактор
ДТП в Киеве 4 ноября — фото с места аварии
ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Утром в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате аварии, есть пострадавшие и погибший.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте ДТП и показал последствия столкновений.

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Последствия ДТП в Киеве 4 ноября

Корреспонденту удалось пообщаться с владелицей одного из поврежденных автомобилей, и она рассказала, что ее машина стояла в 15 метрах от того, как ее протаранил автобус. По ее словам, повреждение автомобиля — это мелочи по сравнению с погибшим.

последствия ДТП в Киеве 4 ноября
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE
авария в Киеве
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE
автобус влетел в машины в Киеве
Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и по меньшей мере четырех пострадавших.

По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобус Mitsubishi, где зажало водителя и пассажиров.

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    Поврежденный автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС
  • Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото - фото 5
    Спасатели на месте аварии в Киеве. Фото: ГСЧС
  • Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото - фото 6
    Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС
  • Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото - фото 7
    Медики и спасатели на месте аварии. Фото: ГСЧС
  • Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото - фото 8
    Поврежденный автомобиль в Киеве. Фото: ГСЧС
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    Спасательные службы на месте ДТП. Фото: ГСЧС
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"До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя. Всего в результате аварии один человек погиб, четверо были госпитализированы", — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать медики, полиция и спасатели.

Напомним, сегодня утром в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ДТП. Как известно, автобус на скорости протаранил другие автомобили и МАФ.

Незадолго после этого полиция Киева показала последствия аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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