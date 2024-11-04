ДТП в Киеве 4 ноября — фото с места аварии

ДТП в Киеве 4 ноября. Фото: Новини.LIVE

Утром в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате аварии, есть пострадавшие и погибший.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте ДТП и показал последствия столкновений.

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Последствия ДТП в Киеве 4 ноября

Корреспонденту удалось пообщаться с владелицей одного из поврежденных автомобилей, и она рассказала, что ее машина стояла в 15 метрах от того, как ее протаранил автобус. По ее словам, повреждение автомобиля — это мелочи по сравнению с погибшим.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и по меньшей мере четырех пострадавших.

По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Mercedes-Benz и Lada Niva, а также автобус Mitsubishi, где зажало водителя и пассажиров.

Поврежденный автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте аварии в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Медики и спасатели на месте аварии. Фото: ГСЧС

Поврежденный автомобиль в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасательные службы на месте ДТП. Фото: ГСЧС 1/6 ​ 6

"До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших. Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя. Всего в результате аварии один человек погиб, четверо были госпитализированы", — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать медики, полиция и спасатели.

Напомним, сегодня утром в Голосеевском районе столицы произошло масштабное ДТП. Как известно, автобус на скорости протаранил другие автомобили и МАФ.

Незадолго после этого полиция Киева показала последствия аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.