Вибух у Печерському районі Києва 26 вересня — фоторепортаж наслідків

Наслідки нічного вибуху в Києві 26 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві вночі 26 вересня пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Однак гучний звук не був пов'язаний з роботою протиповітряної оборони чи іншою воєнною діяльністю.

Наслідки вибух в Києві дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE.

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Наслідки вибуху в Києві

Відомо, що у Печерському районі столиці сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. На місці події працювали всі необхідні служби.

На щастя, люди не постраждали.

















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Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку.

Також у Києві зранку 26 вересня пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги. Відомо, що він не пов'язаний з російським обстрілом та роботою сил протиповітряної оборони.