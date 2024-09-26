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Наслідки нічного вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

26 вересня 2024 14:00
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Вибух у Печерському районі Києва 26 вересня — фоторепортаж наслідків
Наслідки нічного вибуху в Києві 26 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У Києві вночі 26 вересня пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Однак гучний звук не був пов'язаний з роботою протиповітряної оборони чи іншою воєнною діяльністю.

Наслідки вибух в Києві дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE. 

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Відомо, що у Печерському районі столиці сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. На місці події працювали всі необхідні служби. 

На щастя, люди не постраждали.

  • Вибух у Києві 26 вересня
     
  • Вибух газової труби у Києві 26 вересня
     
  • У Києві вночі 26 вересня пролунав вибух
     
  • Вибух у Печерському районі Києва 26 вересня
     
  • Вибух у Києві під час тривоги 26 вересня
     
  • Розгерметизація газової труби в Києві 26 вересня
     
  • Наслідки нічого вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE - фото 7
     
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  • Вибух вночі у Києві 26 вересня
     
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Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. 

Також у Києві зранку 26 вересня пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги. Відомо, що він не пов'язаний з російським обстрілом та роботою сил протиповітряної оборони.

Київ вибух Україна газ повітряна тривога

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