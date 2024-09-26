Вибух у Печерському районі Києва 26 вересня — фоторепортаж наслідків

Наслідки нічного вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE
У Києві вночі 26 вересня пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Однак гучний звук не був пов'язаний з роботою протиповітряної оборони чи іншою воєнною діяльністю.
Наслідки вибух в Києві дивіться у фоторепортажу від Новини.LIVE.
Наслідки вибуху в Києві
Відомо, що у Печерському районі столиці сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки. На місці події працювали всі необхідні служби.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку.
Також у Києві зранку 26 вересня пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги. Відомо, що він не пов'язаний з російським обстрілом та роботою сил протиповітряної оборони.
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