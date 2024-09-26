Вибух у Києві під час повітряної тривоги 26 вересня — у КМВА встановлюють причини

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

У Києві зранку, 26 вересня, пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги. Відомо, що він не пов'язаний з російським обстрілом та роботою сил протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Вибух у Києві під час тривоги

"Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення", — наголосив Попко.

За його словами, люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Однак сили ППО Києва не працювали, а по території міста ракетне озброєння окупантів не застосовувалося. Також не було інших воєнних чинників, які могли б бути причиною гучного звуку.

Попко зазначив, чи це було подолання ракети "Кинджал" звукового бар’єра під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище — відповідь мають дати фахівці.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі повідомляли про гучний вибух у столиці. Однак у Київській міській військовій адміністрації спростували інформацію. Там заявили, що перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали.

Також уламки ворожого безпілотника впали у Києві прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень.