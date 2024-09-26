Взрыв в Печерском районе Киева 26 сентября — фоторепортаж последствий

Последствия ночного взрыва в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве ночью 26 сентября раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги. Однако громкий звук не был связан с работой противовоздушной обороны или другой военной деятельностью.
Последствия взрыва в Киеве смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.
Последствия взрыва в Киеве
Известно, что в Печерском районе столицы произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже пятиэтажки. На месте происшествия работали все необходимые службы.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, в Печерском районе Киева произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Также в Киеве утром 26 сентября раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги. Известно, что он не связан с российскими обстрелами и работой сил противовоздушной обороны.
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