Взрыв в Печерском районе Киева 26 сентября — фоторепортаж последствий

Последствия ночного взрыва в Киеве 26 сентября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве ночью 26 сентября раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги. Однако громкий звук не был связан с работой противовоздушной обороны или другой военной деятельностью.

Последствия взрыва в Киеве смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.

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Известно, что в Печерском районе столицы произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже пятиэтажки. На месте происшествия работали все необходимые службы.

К счастью, люди не пострадали.

















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Напомним, в Печерском районе Киева произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Также в Киеве утром 26 сентября раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги. Известно, что он не связан с российскими обстрелами и работой сил противовоздушной обороны.