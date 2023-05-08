Наслідки нічної атаки дронів у Солом'янському районі Києва: фоторепортаж

На бульварі Вацлава Гавела в Києві 8 травня через падіння уламків дрона-камікадзе загорілися автомобілі во дворі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок масованої атаки дронами в ніч на 8 травня було пошкоджено будівлі, автомобілі та постраждали люди у трьох районах Києва. Зокрема, є пошкодження та постраждалі у Солом'янському районі

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця падіння уламків російського дрона-камікадзе у Солом'янському районі.

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Відомо, що уламки одного з дронів впали у дворі чотирьох 16-поверхових житлових будинків. Внаслідок цього було пошкоджено припарковані автомобілі, у будинках навколо місця падіння уламків безпілотника вилетіти вікна. Постраждали троє людей.

Після падіння уламків почалася пожежа, внаслідок якої одна машина згоріла повністю, а дві постраждали частково. Також на місці падіння залишків дрона утворилася вирва.



Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки дронів в Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у КМВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ. Начальник КМВА Сергій Попко зазначає і те, що, ймовірно, через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано.

Ми також писали, що під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.