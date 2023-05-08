У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ
Сьогоднішня ніч для киян виявилась безсонною через повітряні тривоги та атаку російськими БпЛА на столицю. Уламки збитих дронів потрапили в житлові будинки та травмували пʼятьох людей.
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Наслідки повітряної атаки РФ
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ травмовано 5 людей, є значні пошкодження будівель та автівок, кажуть у КМВА.
У Святошинському районі столиці:
- ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло;
- зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
- є падіння уламків на проїжджу частину;
- травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога.
У Солом’янському районі:
- пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння);
- на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
Окрім цього, Сергій Попко додає, що ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Більш детальна інформація уточнюється.
Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.
А також ми писали про те, що представник ГУР МО України Андрій Юсов попереджає українців про можливі провокації з боку Росії на 9 травня.