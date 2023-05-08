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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ

8 травня 2023 07:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ
Під час російської нічної атаки на Київ постраждали люди, будівлі та автівки. Фото: Генштаб ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогоднішня ніч для киян виявилась безсонною через повітряні тривоги та атаку російськими БпЛА на столицю. Уламки збитих дронів потрапили в житлові будинки та травмували пʼятьох людей.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ травмовано 5 людей, є значні пошкодження будівель та автівок, кажуть у КМВА.

Під час російської нічної атаки на Київ постраждали люди, будівлі та автівки. Фото: Telegram-канал "Кремлівський цирк". 

У Святошинському районі столиці:

  • ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло;
  • зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;
  • є падіння уламків на проїжджу частину;
  • травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі:

  • пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння);
  • на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Окрім цього, Сергій Попко додає, що ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Більш детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.

А також ми писали про те, що представник ГУР МО України Андрій Юсов попереджає українців про можливі провокації з боку Росії на 9 травня. 

 

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