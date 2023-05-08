У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки росіян на Київ

Під час російської нічної атаки на Київ постраждали люди, будівлі та автівки. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогоднішня ніч для киян виявилась безсонною через повітряні тривоги та атаку російськими БпЛА на столицю. Уламки збитих дронів потрапили в житлові будинки та травмували пʼятьох людей.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ травмовано 5 людей, є значні пошкодження будівель та автівок, кажуть у КМВА.

Під час російської нічної атаки на Київ постраждали люди, будівлі та автівки. Фото: Telegram-канал "Кремлівський цирк".

У Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло;

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади;

є падіння уламків на проїжджу частину;

травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога.

У Солом’янському районі:

пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння);

на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

Окрім цього, Сергій Попко додає, що ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Більш детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч проти 8 травня уламки БпЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян, є постраждалі.

А також ми писали про те, що представник ГУР МО України Андрій Юсов попереджає українців про можливі провокації з боку Росії на 9 травня.