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Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева: фоторепортаж

8 мая 2023 18:14
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева: фоторепортаж
На бульваре Вацлава Гавела в Киеве 8 мая из-за падения обломков дрона-камикадзе загорелись автомобили во дворе. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В результате массированной атаки дронами в ночь на 8 мая были повреждены здания, автомобили и пострадали люди в трех районах Киева. В частности, есть повреждения и пострадавшие в Соломенском районе

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места падения обломков российского дрона-камикадзе в Соломенском районе.

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Известно, что обломки одного из дронов упали во дворе четырех 16-этажных жилых домов. В результате были повреждены припаркованные автомобили, в домах вокруг места падения обломков беспилотника вылететь окна. Пострадали три человека.

После падения обломков начался пожар, в результате которого одна машина сгорела полностью, а две пострадали частично. Также на месте падения остатков дрона образовалась воронка.

последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
последствия падения обломков дрона Киев 8 мая
Последствия ночной атаки дронов в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в КМВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Киев. Начальник КМВА Сергей Попко отмечает и то, что, вероятно, из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. 

Мы также писали, что во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян, пострадали.

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