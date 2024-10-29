Атака на Київ 29 жовтня — фоторепортаж

Наслідки нічної атаки на Київ — фоторепортаж
Вночі 29 жовтня у Києві понад чотири години тривала повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації. Уламок дрона влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Наслідки нічної атаки на столицю дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.
Атака на Київ 29 жовтня
Російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками.
Внаслідок падіння уламків дрона у Солом'янському районі столиці відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині багатоповерхівки.
Також на території житлової забудови виникло займання магазину та припаркованих автомобілів.
У міській адміністрації повідомляли про шістьох осіб, які звернулися за медичною допомогою.
Наразі комунальні служби та громадяни відновлюють стан квартир та території на місці влучання.
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Комунальні служби працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Розбите авто внаслідок атаки дрона. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Люди на балконі із розбитими вікнами після ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Згорілий номерний знак автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 29 жовтня уламки дрона також впали у Святошинському районі.
Раніше ми писали про те, що вранці 29 жовтня центр Києва вкрила пара через прорив тепломережі.
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