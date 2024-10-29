Атака на Київ 29 жовтня — фоторепортаж

Наслідки удару по будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вночі 29 жовтня у Києві понад чотири години тривала повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації. Уламок дрона влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Наслідки нічної атаки на столицю дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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Вибиті вікна у 9-ти поверховому будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок падіння уламків дрона у Солом'янському районі столиці відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині багатоповерхівки.

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також на території житлової забудови виникло займання магазину та припаркованих автомобілів.

Авто, які згоріли через падіння уламків російського дрона. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У міській адміністрації повідомляли про шістьох осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Ліквідація наслідків нічної атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі комунальні служби та громадяни відновлюють стан квартир та території на місці влучання.

Комунальні служби працюють на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розбите авто внаслідок атаки дрона. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди на балконі із розбитими вікнами після ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згорілий номерний знак автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 29 жовтня уламки дрона також впали у Святошинському районі.

Раніше ми писали про те, що вранці 29 жовтня центр Києва вкрила пара через прорив тепломережі.