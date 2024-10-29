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Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж

29 октября 2024 11:40
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Атака на Киев 29 октября — фоторепортаж
Последствия удара по дому в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

Ночью 29 октября в Киеве более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Обломок дрона попал в многоэтажку в Соломенском районе

Последствия ночной атаки на столицу смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Атака на Киев 29 октября

Российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками.

выбитые окна
Выбиты окна в 9-ти этажном доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате падения обломков дрона в Соломенском районе столицы произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части многоэтажки.

атака на Киев 29 октября
Последствия атаки в Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также на территории жилой застройки возникло возгорание магазина и припаркованных автомобилей.

Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж - фото 3
Авто, сгоревшие из-за падения обломков российского дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В городской администрации сообщали о шести лицах, обратившихся за медицинской помощью.

Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж - фото 4
Ликвидация последствий ночной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальные службы и граждане восстанавливают состояние квартир и территории на месте попадания.

  • попадания в Киеве
    Коммунальные службы работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • машина после атаки
    Разбит авто вследствие атаки дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • разбитые окна
    Люди на балконе с разбитыми окнами после атаки противника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Последствия российской атаки 29 октября
    Последствия русской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Атака на Соломенский район 29 октября
    Сгоревший номерной знак автомобиля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Напомним, в результате российской атаки на Киев 29 октября обломки дрона также упали в Святошинском районе.

Ранее мы писали о том, что утром 29 октября центр Киева укрыл пара из-за прорыва теплосети.

Киев война в Украине беспилотники атака війна фоторепортаж

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