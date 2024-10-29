Атака на Киев 29 октября — фоторепортаж

Последствия ночной атаки на Киев — фоторепортаж
Ночью 29 октября в Киеве более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Обломок дрона попал в многоэтажку в Соломенском районе
Последствия ночной атаки на столицу смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Атака на Киев 29 октября
Российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками.
В результате падения обломков дрона в Соломенском районе столицы произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части многоэтажки.
Также на территории жилой застройки возникло возгорание магазина и припаркованных автомобилей.
В городской администрации сообщали о шести лицах, обратившихся за медицинской помощью.
Коммунальные службы и граждане восстанавливают состояние квартир и территории на месте попадания.
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Коммунальные службы работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Разбит авто вследствие атаки дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Люди на балконе с разбитыми окнами после атаки противника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Последствия русской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Сгоревший номерной знак автомобиля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Напомним, в результате российской атаки на Киев 29 октября обломки дрона также упали в Святошинском районе.
Ранее мы писали о том, что утром 29 октября центр Киева укрыл пара из-за прорыва теплосети.
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