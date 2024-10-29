Атака на Киев 29 октября — фоторепортаж

Последствия удара по дому в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ночью 29 октября в Киеве более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации. Обломок дрона попал в многоэтажку в Соломенском районе

Последствия ночной атаки на столицу смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Выбиты окна в 9-ти этажном доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате падения обломков дрона в Соломенском районе столицы произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части многоэтажки.

Последствия атаки в Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также на территории жилой застройки возникло возгорание магазина и припаркованных автомобилей.

Авто, сгоревшие из-за падения обломков российского дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В городской администрации сообщали о шести лицах, обратившихся за медицинской помощью.

Ликвидация последствий ночной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальные службы и граждане восстанавливают состояние квартир и территории на месте попадания.

Коммунальные службы работают на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разбит авто вследствие атаки дрона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди на балконе с разбитыми окнами после атаки противника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия русской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сгоревший номерной знак автомобиля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1/5 ​ 5

Напомним, в результате российской атаки на Киев 29 октября обломки дрона также упали в Святошинском районе.

Ранее мы писали о том, что утром 29 октября центр Киева укрыл пара из-за прорыва теплосети.