Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

У Вишгородському районі Київської області внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у трьох складських приміщеннях. Рятувальники локалізували займання, однак роботи на місці влучання ще тривають. Фахівці також перевірили якість повітря — показники відповідають нормі.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Які роботи проводять на місці обстрілу

Наразі рятувальники розбирають завали та проливають конструкції, щоб запобігти повторному загорянню. До робіт також долучилися волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Фото: ДСНС

Фахівці проводять заміри якості повітря на місці влучання. Фото: ДСНС

На місці влучання фахівці відповідних служб провели заміри якості повітря. За результатами перевірки, показники відповідають нормі. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч проти 13 листопада пошкоджено будівлю Національної академії мистецтв України на вулиці Бульварно-Кудрявській у Києві. Вибухова хвиля вибила вікна в споруді, яка має статус пам’ятки архітектури.

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Також Новини.LIVE публікували фоторепортаж із Національного інституту травматології та ортопедії, який також постраждав від нічного удару РФ. У будівлі вибило понад 100 вікон, пошкодило фасад і частково зруйнувало другий поверх. Троє пацієнтів дістали травми, медики надали їм допомогу.