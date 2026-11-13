Пошкоджений Інститут травматології в Києві. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Унаслідок російського удару на Київ у ніч проти 13 листопада, пошкоджено будівлю Національного інституту травматології та ортопедії. Вибухова хвиля вибила понад 100 вікон, виникла пожежа. Відомо про троє постраждалих, їм надали медичну допомогу.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Які пошкодження отримав Інститут травматології в Києві

Медичний директор закладу Роман Деркач розповів журналістці Новини.LІVE Діані Шликовій, що в ніч проти 13 листопада, близько третьої ночі після російської атаки на медичний заклад спалахнула пожежа. За його словами, вибухова хвиля пошкодила фасад лікарні, а також вибила понад 100 вікон у більш ніж 6 відділеннях.

Вибиті вікна в лікарні. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Роман Деркач повідомив, що через удар РФ частково зруйновано другий поверх закладу, саме там були кабінети, бухгалтерія та аптека лікарні. Внаслідок перебоїв з електропостачанням операції в Інституті травматології ще не розпочали. Наразі йде перевірка обладнання в операційних.

Наслідки удару РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

МОЗ України заявило про постраждалих:

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"Постраждали троє пацієнтів медзакладу, їм надано допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає. Людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні", — написали в міністерстві.

Вибиті вікна в Інституті Травматології. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що працівники ДСНС витягли сімох постраждалих з палаючого Інституту травматології в Києві. Десятки людей вдалося евакуювати завдяки діям рятувальників і медиків.

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