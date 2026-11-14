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Главная Киев Последствия обстрела Киевской области: пожар на складах локализован

Последствия обстрела Киевской области: пожар на складах локализован

Ua ru
14 ноября 2026 18:50
В Киевской области после обстрела горели три складских помещения facebook.com/DSNS.GOV.UA/
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

В Вышгородском районе Киевской области в результате российского обстрела возник пожар в трёх складских помещениях. Спасатели локализовали возгорание, однако работы на месте попадания продолжаются. Специалисты также проверили качество воздуха — показатели соответствуют норме.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Какие работы проводятся на месте обстрела

В настоящее время спасатели расчищают завалы и поливают конструкции водой, чтобы предотвратить повторное возгорание. К работам также присоединились волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб, швидка допомога і текст
Волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста. Фото: ГСЧС
На зображенні може бути: текст
Специалисты проводят замеры качества воздуха на месте попадания. Фото: ГСЧС

На месте попадания специалисты соответствующих служб провели измерения качества воздуха. По результатам проверки показатели соответствуют норме. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в ночь на 13 ноября было повреждено здание Национальной академии искусств Украины на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве. Взрывная волна выбила окна в здании, имеющем статус памятника архитектуры.

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Также Новини.LIVE публиковали фоторепортаж из Национального института травматологии и ортопедии, который также пострадал от ночного удара РФ. В здании выбило более 100 окон, поврежден фасад и частично разрушен второй этаж. Трое пациентов получили травмы, медики оказали им помощь.

Киев Киевская область Красный Крест война в Украине атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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