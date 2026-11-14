Последствия обстрела Киевской области: пожар на складах локализован
В Вышгородском районе Киевской области в результате российского обстрела возник пожар в трёх складских помещениях. Спасатели локализовали возгорание, однако работы на месте попадания продолжаются. Специалисты также проверили качество воздуха — показатели соответствуют норме.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Какие работы проводятся на месте обстрела
В настоящее время спасатели расчищают завалы и поливают конструкции водой, чтобы предотвратить повторное возгорание. К работам также присоединились волонтеры отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.
На месте попадания специалисты соответствующих служб провели измерения качества воздуха. По результатам проверки показатели соответствуют норме. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в ночь на 13 ноября было повреждено здание Национальной академии искусств Украины на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве. Взрывная волна выбила окна в здании, имеющем статус памятника архитектуры.
Также Новини.LIVE публиковали фоторепортаж из Национального института травматологии и ортопедии, который также пострадал от ночного удара РФ. В здании выбило более 100 окон, поврежден фасад и частично разрушен второй этаж. Трое пациентов получили травмы, медики оказали им помощь.