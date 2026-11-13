Пошкодження Національної академії мистецтв України внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/academyartua

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 13 листопада пошкоджено будівлю Національної академії мистецтв України. Вибуховою хвилею вибило вікна споруди на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20, яка має статус пам’ятки архітектури.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної академії мистецтв України, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про пошкодження Академії мистецтв

Споруда має історичне значення. Її звели у 1897–1898 роках коштом київського цукрозаводчика та мецената Льва Бродського за проєктом харківського інженера Михайла Артинова.

Пошкодження внаслідок атаки РФ. Фото: Національна академія мистецтв України

Спочатку в приміщенні розміщувалася дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Фундамент майбутньої лікарні заклали 6 серпня 1897 року, а амбулаторію відкрили 18 жовтня 1898-го.

На будівництво й оздоблення Лев Бродський витратив 60 тисяч рублів. У закладі облаштували кабінети лікарів, інфекційне та хірургічне відділення, аптеку, лабораторію і бібліотеку.

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Упродовж XX століття в будівлі працювали дитячі медичні установи. У 1999 році її передали апарату Президії Національної академії мистецтв України. На той час споруда була майже зруйнована.

Капітальну реконструкцію провели з серпня 2000-го до червня 2007 року. Після цього Академія отримала власні приміщення. Нині будівля має статус пам’ятки архітектури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч проти 13 листопада пошкоджень зазнав Національний інститут травматології та ортопедії в Києві. Вибухова хвиля вибила понад 100 вікон у більш ніж шести відділеннях, пошкодила фасад і частково зруйнувала другий поверх.

Також Новини.LIVE писали, що під час нічного удару РФ по медичному закладу в Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. Медики евакуювали 30 людей, ще сімох пацієнтів із палаючої будівлі винесли рятувальники. Одна людина дістала поранення.