Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Російська атака пошкодила Національну академію мистецтв у Києві

Російська атака пошкодила Національну академію мистецтв у Києві

Ua ru
13 листопада 2026 15:48
У Києві російська атака пошкодила будівлю Національної академії мистецтв facebook.com/academyartua
Пошкодження Національної академії мистецтв України внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/academyartua

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 13 листопада пошкоджено будівлю Національної академії мистецтв України. Вибуховою хвилею вибило вікна споруди на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20, яка має статус пам’ятки архітектури.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної академії мистецтв України, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про пошкодження Академії мистецтв

Споруда має історичне значення. Її звели у 1897–1898 роках коштом київського цукрозаводчика та мецената Льва Бродського за проєктом харківського інженера Михайла Артинова.

Немає опису світлини.
Пошкодження внаслідок атаки РФ. Фото: Національна академія мистецтв України

Спочатку в приміщенні розміщувалася дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Фундамент майбутньої лікарні заклали 6 серпня 1897 року, а амбулаторію відкрили 18 жовтня 1898-го.

На будівництво й оздоблення Лев Бродський витратив 60 тисяч рублів. У закладі облаштували кабінети лікарів, інфекційне та хірургічне відділення, аптеку, лабораторію і бібліотеку.

Читайте також:

Упродовж XX століття в будівлі працювали дитячі медичні установи. У 1999 році її передали апарату Президії Національної академії мистецтв України. На той час споруда була майже зруйнована.

Капітальну реконструкцію провели з серпня 2000-го до червня 2007 року. Після цього Академія отримала власні приміщення. Нині будівля має статус пам’ятки архітектури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч проти 13 листопада пошкоджень зазнав Національний інститут травматології та ортопедії в Києві. Вибухова хвиля вибила понад 100 вікон у більш ніж шести відділеннях, пошкодила фасад і частково зруйнувала другий поверх.

Також Новини.LIVE писали, що під час нічного удару РФ по медичному закладу в Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. Медики евакуювали 30 людей, ще сімох пацієнтів із палаючої будівлі винесли рятувальники. Одна людина дістала поранення.

Київ історія мистецтво руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації