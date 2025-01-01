Атака безпілотниками Києва 1 січня — фото та відео наслідків удару

Пожежники гасять вогонь у Києві. Фото: ДСНС України

У перший день нового року Київ зазнав чергової ворожої атаки, що спричинила руйнування в двох районах столиці. З'явилися фото та відео з місця події.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У Печерському районі частково зруйновано 4-6 поверхи житлового будинку. На 4-5 поверхах виникла пожежа площею 70 квадратних метрів. Рятувальники локалізували вогонь, тривають роботи з ліквідації наслідків. Одну жінку вдалося врятувати.

Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, сталося загоряння на даху нежитлової будівлі, розташованої поруч. Наразі рятувальники працюють над локалізацією цієї пожежі. Для ліквідації наслідків у районі задіяно 75 рятувальників і 19 одиниць техніки.

У Святошинському районі внаслідок удару зруйновано кілька гаражів, а також сталося загоряння на площі 20 квадратних метрів. На місці події працює 10 рятувальників і 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Нагадаємо, станом на 09:24 1 січня відомо про шістьох потерпілих, двох з яких госпіталізували. Рятувальні роботи тривають, екстрені служби роблять усе можливе для усунення наслідків атаки.