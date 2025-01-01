Обстріл Києва 1 січня — кількість постраждалих зросла до шести

Удар по Києву — кількість постраждалих зросла
Російські війська зранку 1 січня завдали удару по Києву ударними дронами. Внаслідок атаки в столиці зросла кількість постраждалих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наслідки удару по Києву 1 січня
Кличко розповів, що наразі вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Серед них є вагітна жінка.
"Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі вагітній жінці", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Нацполіції додали, що внаслідок ворожої атаки у Печерському районі сталося часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.
Також падіння уламків зафіксовано у Святошинському районі столиці. Там пошкоджено нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.
Нагадаємо, в перший день нового року, 1 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працювала ППО.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників в одному із районів міста в житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи.
Також ми писали, що у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.
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