Обстріл Києва 1 січня — кількість постраждалих зросла до шести

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Російські війська зранку 1 січня завдали удару по Києву ударними дронами. Внаслідок атаки в столиці зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко розповів, що наразі вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Серед них є вагітна жінка.

"Наразі двох із них госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці. В тому числі вагітній жінці", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас у Нацполіції додали, що внаслідок ворожої атаки у Печерському районі сталося часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.

Наслідки удару по Києву. Фото: Нацполіція

Поліцейський на місці обстрілу в Києві. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Києву. Фото: Нацполіція

Також падіння уламків зафіксовано у Святошинському районі столиці. Там пошкоджено нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Нагадаємо, в перший день нового року, 1 січня, у Києві пролунали потужні вибухи. В місті працювала ППО.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників в одному із районів міста в житловому будинку частково зруйновані два верхніх поверхи.

Також ми писали, що у Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи протягом 2024 року. Загалом вдалося збити понад 1 300 ракет різних типів.