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Последствия падения обломков БпЛА в Киеве — фото и видео

1 января 2025 09:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака беспилотниками Киева 1 января — фото и видео последствий удара
Пожарные тушат огонь в Киеве. Фото: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В первый день нового года Киев испытал очередную вражескую атаку, повлекшую разрушение в двух районах столицы. Появились фото и видео с места происшествия.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В Печерском районе частично разрушены 4-6 этажа жилого дома. На 4-5 этажах возник пожар площадью 70 квадратных метров. Спасатели локализовали огонь, продолжаются работы по ликвидации последствий. Одну женщину удалось спасти.

Киев беспилотники 1 января
Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов.
Киев 1 января пожар Печерский район
Спасатели тушат огонь. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кроме того, произошло возгорание на крыше нежилого здания, расположенного рядом. В настоящее время спасатели работают над локализацией этого пожара. Для ликвидации последствий в районе задействовано 75 спасателей и 19 единиц техники.

В Святошинском районе в результате удара разрушены несколько гаражей, а также произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия работают 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, по состоянию на 09:24 1 января известно о шести пострадавших, двоих из которых госпитализировали. Спасательные работы продолжаются, экстренные службы делают все возможное для устранения последствий атаки.

Киев пожар ГСЧС Шахед БпЛА

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