Шахедна атака на Київ 1 січня — виникли пожежі від падіння уламків

У Києві від уламків БпЛА загорілися будинки — деталі
У столиці вранці 1 січня внаслідок падіння уламків безпілотників виникло декілька пожеж та пошкоджень будівель. Постраждали Печерський та Святошинський райони.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.
Пожежі у Києві від атак БпЛА 1 січня
У Печерському районі в житловому будинку сталося часткове руйнування поверхів з 4-го по 6-й, а також пожежа на 4-му та 5-му поверхах загальною площею 70 кв. м. Одну жінку вдалося врятувати, наразі пожежу локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Також зафіксовано загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Для ліквідації вогню на місці працює 75 рятувальників та залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки зруйновано гаражі та виникла пожежа площею 20 кв. м. До ліквідації наслідків залучено 10 рятувальників і 2 одиниці техніки.
Інформація про потерпілих наразі уточнюється. Екстрені служби столиці продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки та забезпеченням безпеки мешканців.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки безпілотниками у кількох районах впали уламки БпЛА. В одному з будинків стався частковий обвал поверхів.
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