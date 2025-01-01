Шахедна атака на Київ 1 січня — виникли пожежі від падіння уламків

Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

У столиці вранці 1 січня внаслідок падіння уламків безпілотників виникло декілька пожеж та пошкоджень будівель. Постраждали Печерський та Святошинський райони.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини.

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У Печерському районі в житловому будинку сталося часткове руйнування поверхів з 4-го по 6-й, а також пожежа на 4-му та 5-му поверхах загальною площею 70 кв. м. Одну жінку вдалося врятувати, наразі пожежу локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Також зафіксовано загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Для ліквідації вогню на місці працює 75 рятувальників та залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа в квартирі. Фото: ДСНС Київщини

Пожежа у Києві внаслідок падіння уламків. Фото: ДСНС Київщини



У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки зруйновано гаражі та виникла пожежа площею 20 кв. м. До ліквідації наслідків залучено 10 рятувальників і 2 одиниці техніки.

Інформація про потерпілих наразі уточнюється. Екстрені служби столиці продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки та забезпеченням безпеки мешканців.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки безпілотниками у кількох районах впали уламки БпЛА. В одному з будинків стався частковий обвал поверхів.