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Наслідки ракетного обстрілу Києва — фоторепортаж Новини.LIVE

25 березня 2024 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Наслідки ракетного обстрілу Києва — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки ракетного удару. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 25 березня, атакували Київ балістичними ракетами. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

На місцях побували кореспонденти Новини.LIVE.

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Відомо, що о 10:29 в столиці оголосили повітряну тривогу. Вже буквально за хвилину в місті пролунали вибухи.

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE

Росіяни атакували Київ з тимчасово окупованого Криму, запустивши дві балістичні ракети.

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

За даними Повітряних сил, у небі над столицею було збито обидві ворожі цілі. 

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE
Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Як зазначили в КМВА, уламки впали в кількох районах столиці, зокрема в Дніпровському та Голосіївському.

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю. Також у Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. 

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Рятувальники на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE

Через російський обстріл в столиці відомо вже про чотирьох  поранених мешканців Києва.

Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Рятувальні служби на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на вулиці Бойчука перекрили дорогу для ліквідації наслідків падіння уламків ракет. Тому було тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів, а саме:

  • тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад"; 
  • тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".
Місце падіння уламків у Києві 25 березня
Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. 

Також відомо про влучання уламка в приватний будинок на Осокорках.

Крім того,  у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них. 

Київ
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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