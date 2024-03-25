Наслідки ракетного обстрілу Києва — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки ракетного удару. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники у понеділок, 25 березня, атакували Київ балістичними ракетами. У трьох районах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

На місцях побували кореспонденти Новини.LIVE.

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Ракетний удар по Києву 25 березня

Відомо, що о 10:29 в столиці оголосили повітряну тривогу. Вже буквально за хвилину в місті пролунали вибухи.

Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE

Росіяни атакували Київ з тимчасово окупованого Криму, запустивши дві балістичні ракети.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

За даними Повітряних сил, у небі над столицею було збито обидві ворожі цілі.

Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Як зазначили в КМВА, уламки впали в кількох районах столиці, зокрема в Дніпровському та Голосіївському.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю. Також у Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

Рятувальники на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE

Через російський обстріл в столиці відомо вже про чотирьох поранених мешканців Києва.

Рятувальні служби на місці падіння уламків. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на вулиці Бойчука перекрили дорогу для ліквідації наслідків падіння уламків ракет. Тому було тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів, а саме:

тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад";

тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

Місце, де впали уламки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Також відомо про влучання уламка в приватний будинок на Осокорках.

Крім того, у ніч проти 25 березня випустили по Україні дев'ять "шахедів". Силам ППО вдалося знищити вісім із них.