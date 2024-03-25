Последствия ракетного обстрела Киева — фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия ракетного удара. Фото: Новости.

Российские захватчики в понедельник, 25 марта, атаковали Киев баллистическими ракетами. В трех районах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

На местах побывали корреспонденты Новини.LIVE.

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Известно, что в 10:29 в столице объявили воздушную тревогу. Уже буквально через минуту в городе раздались взрывы.

Место, где упали обломки. Фото: Новини.LIVE

Россияне атаковали Киев из временно оккупированного Крыма, запустив две баллистические ракеты.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

По данным Воздушных сил, в небе над столицей были сбиты обе вражеские цели.

Место, где упали обломки. Фото: Новини.LIVE

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Как отметили в КМВА , обломки упали в нескольких районах столицы, в частности, в Днепровском и Голосеевском.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание. Также в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом.

Спасатели на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE.

Из-за российских обстрелов в столице известно уже о четырех раненых жителях Киева.

Спасательные службы на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, на улице Бойчука перекрыли дорогу для ликвидации последствий падения обломков ракет. Поэтому была временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов, а именно:

троллейбусы маршрута №15 курсируют от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад";

троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".

Место, где упали обломки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также известно о попадании обломка в частный дом на Осокорках.

Кроме того, в ночь на 25 марта выпустили по Украине девять "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить восемь из них.