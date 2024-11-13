Ракетний удар по Київщині 13 листопада — спалахнула пожежа, є постраждалий

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС України

Ракетний обстріл Київської області 13 листопада спричинив масштабну пожежу в Броварському районі. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 13 листопада.

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Наслідки ракетного удару по Київщині

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині постраждала одна людина. Медики надали постраждалому допомогу на місці.

Зруйновано будівлю в Броварському районі Київщини, на місці виникла пожежа.

Як повідомили в ДСНС, станом на 9:14 пожежу ліквідовано.

ДСНС Київщини на місці ракетного удару. Фото: ДСНС України

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС України

Рятувальники в Броварському районі. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві вранці 13 листопада лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару — працювали Сили ППО.

Також Новини.LIVE писали, збройні сили Росії 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Це сталося вперше за останні 73 дні.