Ракетний удар по Київщині 13 листопада — спалахнула пожежа, є постраждалий

Наслідки ракетного удару по Київщині — є постраждалий
Ракетний обстріл Київської області 13 листопада спричинив масштабну пожежу в Броварському районі. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 13 листопада.
Наслідки ракетного удару по Київщині
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині постраждала одна людина. Медики надали постраждалому допомогу на місці.
Зруйновано будівлю в Броварському районі Київщини, на місці виникла пожежа.
Як повідомили в ДСНС, станом на 9:14 пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, у Києві вранці 13 листопада лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару — працювали Сили ППО.
Також Новини.LIVE писали, збройні сили Росії 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Це сталося вперше за останні 73 дні.
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