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Наслідки ракетного удару по Київщині — є постраждалий

13 листопада 2024 09:46
Галина Шподарева - редактор
Ракетний удар по Київщині 13 листопада — спалахнула пожежа, є постраждалий
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС України
Галина Шподарева - редактор

Ракетний обстріл Київської області 13 листопада спричинив масштабну пожежу в Броварському районі. Відомо про одного постраждалого. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у середу, 13 листопада. 

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Рятувальники ліквідують пожежу на Київщині
Рятувальники ліквідують пожежу на Київщині. Фото: ДСНС України

Наслідки ракетного удару по Київщині

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині постраждала одна людина. Медики надали постраждалому допомогу на місці. 

Зруйновано будівлю в Броварському районі Київщини, на місці виникла пожежа. 

Як повідомили в ДСНС, станом на 9:14 пожежу ліквідовано. 

ДСНС Київщини
ДСНС Київщини на місці ракетного удару. Фото: ДСНС України
Рятувальники на місці пожежі
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС України
Рятувальники в Броварському районі
Рятувальники в Броварському районі. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві вранці 13 листопада лунали вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару — працювали Сили ППО.

Також Новини.LIVE писали, збройні сили Росії 13 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Це сталося вперше за останні 73 дні. 

пожежа Київ ДСНС ракетний удар обстріли Київська область

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09:35 Вибір підрозділу та спеціальності — воїн закликав йти в ЗСУ

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