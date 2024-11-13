Ракетный удар по Киевщине 13 ноября — вспыхнул пожар, есть пострадавший

Последствия ракетного удара по Киевщине — есть пострадавший
Ракетный обстрел Киевской области 13 ноября вызвал масштабный пожар в Броварском районе. Известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 13 ноября.
Последствия ракетного удара по Киевской області
В результате утреннего ракетного обстрела в Киевской области пострадал один человек. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.
Разрушено здание в Броварском районе Киевской области, на месте возник пожар.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 9:14 пожар ликвидирован.
Напомним, в Киеве утром 13 ноября раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара — работали Силы ПВО.
Также Новини.LIVE писали, что вооруженные силы России 13 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.
Читайте Новини.LIVE!