Ракетный удар по Киевщине 13 ноября — вспыхнул пожар, есть пострадавший

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Украины

Ракетный обстрел Киевской области 13 ноября вызвал масштабный пожар в Броварском районе. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 13 ноября.

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Последствия ракетного удара по Киевской області

В результате утреннего ракетного обстрела в Киевской области пострадал один человек. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.

Разрушено здание в Броварском районе Киевской области, на месте возник пожар.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 9:14 пожар ликвидирован.

ГСЧС Киевской области на месте ракетного удара. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС Украины

Спасатели в Броварском районе. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Киеве утром 13 ноября раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара — работали Силы ПВО.

Также Новини.LIVE писали, что вооруженные силы России 13 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.