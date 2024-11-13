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Последствия ракетного удара по Киевщине — есть пострадавший

13 ноября 2024 09:46
Галина Шподарева - редактор
Ракетный удар по Киевщине 13 ноября — вспыхнул пожар, есть пострадавший
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС Украины
Галина Шподарева - редактор

Ракетный обстрел Киевской области 13 ноября вызвал масштабный пожар в Броварском районе. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в среду, 13 ноября.

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Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Последствия ракетного удара по Киевской області

В результате утреннего ракетного обстрела в Киевской области пострадал один человек. Медики оказали пострадавшему помощь на месте. 

Разрушено здание в Броварском районе Киевской области, на месте возник пожар. 

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 9:14 пожар ликвидирован. 

ГСЧС Киевщины
ГСЧС Киевской области на месте ракетного удара. Фото: ГСЧС Украины
Спасатели на месте пожара
Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС Украины
Спасатели в Броварском районе
Спасатели в Броварском районе. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в Киеве утром 13 ноября раздавались взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара — работали Силы ПВО.

Также Новини.LIVE писали, что вооруженные силы России 13 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.

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