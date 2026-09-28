Наслідки атаки РФ по НАН в Києві: фоторепортаж

Люди рятуються від пожежі. Фото: ДСНС Києва

У Києві триває робота екстрених служб на місці прямого удару по будівлі Національної академії наук України. Станом на зараз відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих, серед яких троє дітей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Атака РФ на НАН України в Києві

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку РФ.

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей", — зазначив президент.

Повідомляється, що рятувальники продовжують працювати на місці удару по будівлі Академії наук.

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Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Пошкоджена книга. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

"Кожен російський теракт – це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на Росію нарешті став тотальним", — повідомив Зеленський.

Ліквідація пожежі. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Він закликав партнерів протидіяти тим, хто фінансує та виробляє російську зброю, а також тим, хто використовує її для ударів по Україні. Глава держави наголосив, що міжнародна спільнота має реагувати на російські атаки та не дозволяти Росії продовжувати війну без належної відповіді. Президент також висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку Європи, США та інших міжнародних партнерів у питанні захисту життя людей.

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

Новини.LIVE писали, що люди, які опинилися всередині будівлі НАН України, намагались вибратися назовні через вікна. Через сильне задимлення вони змушені були самостійно залишати приміщення.

Ми інформували з посиланням на BBC Україна, що внаслідок цієї атаки РФ постраждав колишній секретар РНБО та заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін. Попередньо повідомляється, що його особиста помічниця загинула.