Последствия атаки РФ на НАН в Киеве: фоторепортаж

Люди спасаются от пожара. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве продолжается работа экстренных служб на месте прямого попадания в здание Национальной академии наук Украины. На данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых трое детей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Атака РФ на НАН Украины в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ.

"К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых трое детей", — отметил президент.

Сообщается, что спасатели продолжают работать на месте удара по зданию Академии наук.

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Последствия атаки РФ по НАН Украины. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Поврежденная книга. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Зеленский призвал усилить давление на Россию

"Каждый российский теракт — это жертвы, которых можно было бы избежать, если бы давление на Россию наконец стало тотальным", — заявил Зеленский.

Ликвидация пожара. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Он призвал партнеров противодействовать тем, кто финансирует и производит российское оружие, а также тем, кто использует его для нанесения ударов по Украине. Глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на российские атаки и не позволять России продолжать войну без надлежащего ответа. Президент также выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы, США и других международных партнеров в вопросе защиты жизни людей.

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Новини.LIVE писали, что люди, оказавшиеся внутри здания НАН Украины, пытались выбраться наружу через окна. Из-за сильного задымления они были вынуждены самостоятельно покидать помещение.

Мы сообщали со ссылкой на BBC Украина, что в результате этой атаки РФ пострадал бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин. Предварительно сообщается, что его личная помощница погибла.