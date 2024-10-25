Удар по багатоповерхівці в Києві — у ДСНС показали наслідки

Рятувальники на місці влучання у багатоповерхівку. Фото: ДСНС

Ввечері 25 жовтня російській військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у п'ятницю, 25 жовтня.

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Внаслідок російського обстрілу у Києві пошкоджено квартири 25-поверхового будинку у Солом'янському районі. У деяких квартирах здійнялася пожежа.

Наслідки атаки на Київ 25 жовтня. Фото: ДСНС

"Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах", — зазначили в ДСНС.

Рятувальники ліквідують наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: ДСНС

Наразі на місці влучання триває локалізація пожежі. До ліквідації наслідків залучено 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, в Києві евакуювали мешканців багатоповерхівки, в яку ввечері 25 жовтня влучив ворожий БпЛА.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотників.