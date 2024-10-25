Удар по многоэтажке в Киеве - в ГСЧС показали последствия

Последствия попадания БпЛА в многоэтажку в Киеве — ужасные кадры
Вечером 25 октября российские военные ударными беспилотниками атаковали Киев. Враг попал в многоэтажку в Соломенском районе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 25 октября.
Удар по многоэтажке в Киеве
В результате российского обстрела в Киеве повреждены квартиры 25-этажного дома в Соломенском районе. В некоторых квартирах поднялся пожар.
"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах", — отметили в ГСЧС.
На месте попадания продолжается локализация пожара. К ликвидации последствий привлечены 43 спасателя и 11 единиц пожарноспасательной техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Киеве эвакуировали жителей многоэтажки, в которую вечером 25 октября попал вражеский БпЛА.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 25 октября российские войска также атаковали Украину, применив 63 ударных беспилотников.
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