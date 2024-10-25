В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки через влучання дрона

Евакуація. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В п'ятницю, 25 жовтня, в багатоповерхівку Києва влучив дрон. Наразі триває евакуація мешканців будинку.

Про це повідомила Київська МВА.

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За наданою інформацією, в Соломʼянському районі Києва триває евакуація мешканців багатоквартирного будинку, в який влучив дрон. На цей момент інформація про постраждалих уточнюється.

Екстерні служби на місці події. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальник. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Водночас у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків, які приземлилися на відкритій місцевості. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотники.

Раніше в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.