В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки через влучання дрона

В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон
В п'ятницю, 25 жовтня, в багатоповерхівку Києва влучив дрон. Наразі триває евакуація мешканців будинку.
Про це повідомила Київська МВА.
Евакуація з багатоповерхівки в Києві
За наданою інформацією, в Соломʼянському районі Києва триває евакуація мешканців багатоквартирного будинку, в який влучив дрон. На цей момент інформація про постраждалих уточнюється.
Водночас у Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків, які приземлилися на відкритій місцевості. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 63 ударних безпілотники.
Раніше в повітряному просторі Київської області було зафіксовано ворожі ударні безпілотники.
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