Атака дронів на Київ — відео наслідків

Пожежа внаслідок атаки російських дронів на Київ. Фото: ДСНС/Telegram

У мережі з'явилися кадри моменту влучання російського безпілотника в один із районів Києва. Зазначимо, що внаслідок атаки РФ на Київ у ніч проти 23 березня, є загиблі.

Відео моменту влучання опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.

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У ніч проти 23 березня російські окупанти безпілотниками атакували Київ. Протягом ночі вибухи лунали у низці районів столиці.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ворожого обстрілу уламки БпЛА впали в кількох районах Києва. Є постраждалі.

Відтак, під час атаки дронами, у Подільському районі уламки впали на багатоповерхівку, що призвело до пожежі на верхньому поверсі.

Крім того, у Дніпровському районі столиці уламки збитого дрона влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах.Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення — заклад харчування.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону.

За даними Кличка, із десяти постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки в лікарні перебуває одна людина. Загинули троє людей — батько та 5-річна донька в Голосіївському районі. Й 80-річна жінка — в Дніпровському районі столиці.

Раніше ми повідомляли про те, що внаслідок масованого обстрілу Києва загинули люди, серед яких — дитина.

Також ми писали про падіння уламків збитого ударного дрона у Голосіївському районі Києва.