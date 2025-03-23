Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 23 марта российские захватчики дронами атаковали Киев. В столице раздавались мощные взрывы — в ряде районов зафиксировано попадание и падение обломков БпЛА.

В Днепровском районе Киева побывал корреспондент Новини.LIVE и показал последствия атаки дронов на столицу 23 марта.

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Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки дронов на Киев

По данным городского головы столицы Виталия Кличко, в результате ночной атаки обломки вражеских дронов упали в нескольких районах Киева. Есть пострадавшие.

Так, в Днепровском районе столицы обломки сбитого дрона попали в жилой дом. Произошел пожар на верхних этажах. Также в Днепровском районе обломки упали на нежилое помещение — заведение питания.

Разрушены верхние этажи и полностью выгорела квартира, а рядом — играют дети. Именно так сейчас выглядит дом в Днепровском районе столицы, который был поврежден российским дроном 23 марта. Отметим, что в результате атаки там погибла женщина.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

По данным Кличко, из десяти пострадавших в результате ночной вражеской атаки в больнице находится один человек. Погибли три человека — отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе и 80-летняя женщина в Днепровском районе столицы.

Отметим, что мы уже информировали о том, что в результате массированной атаки на столицу погибли люди, среди которых — ребенок.

Также мы сообщали о падении обломков сбитого ударного беспилотника в Голосеевском районе Киева.