Наслідки зіткнення вантажівки та автобуса у Києві

Зіткнення вантажівки та автобуса. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 21 жовтня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та вантажівки. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, семеро з яких госпіталізовані.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Внаслідок зіткнення автобус і вантажівки на автодорозі утворив затор. Рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

На місці події працює оперативно слідча група. Відомо про девʼятьох постраждалих внаслідок зіткнення. Семеро з них — госпіталізовані.

За даними правоохоронців, водій вантажівки був тверезим. З його слів, в автомобіля відмовили гальма. Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 70-річного чоловіка.

Понівечений корпус автобуса. Фото: Новини.LIVE

Зіткнення вантажівки. Фото: Новини.LIVE

Автобус після ДТП. Фото: Новини.LIVE

Понівечений автобус. Фото: Новини.LIVE

Також стало відомо, що одна з постраждалих унаслідок ДТП померал по дорозі у лікарню.

Раніше ми повідомляли, що у Солом'янському районі Києва зранку 21 жовтня вантажівка влетіла в автобус з пасажирами.

Нагадаємо, що у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Вадима Гетьмана у понеділок, 21 жовтня.