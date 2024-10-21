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Наслідки зіткнення вантажівки та автобуса у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

21 жовтня 2024 13:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Наслідки зіткнення вантажівки та автобуса у Києві
Зіткнення вантажівки та автобуса. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві у понеділок, 21 жовтня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та вантажівки. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, семеро з яких госпіталізовані.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Внаслідок зіткнення автобус і вантажівки на автодорозі утворив затор. Рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

На місці події працює оперативно слідча група. Відомо про девʼятьох постраждалих внаслідок зіткнення. Семеро з них — госпіталізовані. 

За даними правоохоронців, водій вантажівки був тверезим. З його слів, в автомобіля відмовили гальма. Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо 70-річного чоловіка.

ДТП у Києві
Понівечений корпус автобуса. Фото: Новини.LIVE
дтп за увасті вантажівки
Зіткнення вантажівки. Фото: Новини.LIVE
автобус
Автобус після ДТП. Фото: Новини.LIVE
ДТП
Понівечений автобус. Фото: Новини.LIVE

Також стало відомо, що одна з постраждалих унаслідок ДТП померал по дорозі у лікарню.

Раніше ми повідомляли, що у Солом'янському районі Києва зранку 21 жовтня вантажівка влетіла в автобус з пасажирами.

Нагадаємо, що у Києві зросла кількість постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Вадима Гетьмана у понеділок, 21 жовтня.

Україна жертви Київ ДТП автобуси

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