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Последствия столкновения грузовика и автобуса в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

21 октября 2024 13:53
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Последствия столкновения грузовика и автобуса в Киеве
Столкновение грузовика и автобуса. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в понедельник, 21 октября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика. Пока известно о девяти пострадавших, семеро из которых госпитализированы.

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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В результате столкновения автобус и грузовик на автодороге образовал пробку. Движение транспорта на улице Вадима Гетьмана затруднено в направлении Индустриального путепровода.

На месте происшествия работает оперативно следственная группа. Известно о девяти пострадавших в результате столкновения. Семь из них госпитализированы.

По данным правоохранителей, водитель грузовика был трезв. По его словам, у автомобиля отказали тормоза. Правоохранители начали досудебное расследование в отношении 70-летнего мужчины.

ДТП в Киеве
Изуродованный корпус автобуса. Фото: Новини.LIVE
дтп по уличию грузовика
Столкновение грузовика. Фото: Новини.LIVE
автобус
Автобус после ДТП. Фото: Новини.LIVE
ДТП
Изуродованный автобус. Фото: Новини.LIVE 

Также стало известно, что один из пострадавших в результате ДТП умер по дороге в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева утром 21 октября грузовик влетел в автобус с пассажирами .

Напомним, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Вадима Гетьмана в понедельник, 21 октября.

Украина жертвы Киев ДТП автобусы

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