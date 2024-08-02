Строительство Национального военного мемориального кладбища — кто выиграл тендер

План развития Национального военного кладбища в Киевской области. Фото: Суспільне

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа объявило консорциум "Билдинг Юа" победителем на строительство первой очереди кладбища Киевской области, которая должна быть завершена до конца 2025 года. Ценовое предложение компании составило 1,75 млрд грн, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой стоимости заказчика.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" 1 августа объявило победителя на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненского территориального общества в Киевской области. Победителем стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева.

Тендер на строительство. Фото: скриншот

Ценовое предложение победителя составило 1,75 млрд грн, что на 41,96 млн грн меньше ожидаемой стоимости заказчика (1,8 млрд грн).

Первая очередь строительства военного кладбища включает в себя обустройство секторов захоронений, автостоянки, подъездной дороги, ограждения, инженерных сетей и строительство колумбарной стены. В общей сложности под традиционные захоронения будет отведено 12 036 могил и 720 колумбарных ниш.

"Большая часть указанных могил будет заполнена за счет неидентифицированных останков украинских защитников, которые хранятся в специальных рефрижераторах. Ориентировочно чуть более 6 тыс. могил на военном кладбище будет обустроено до конца 2024 года", — сказал заместитель директора госучреждения Ярослав Старущенко в интервью Главком.

Строительные работы первой очереди должны быть завершены в конце 2025 года. Первые погребения на Национальном военном мемориальном кладбище появятся этой осенью.

Компания "Билдинг Юа"

Важно отметить, что документы, представленные консорциумом "Билдинг Юа", содержали некоторые несоответствия тендерной документации заказчика.

К примеру, не было соответствующих документов, подтверждающих наличие специализированного оборудования для распила натурального камня вулканического происхождения (гранита и/или лабрадорита); не хватало документа, подтверждающего письменное разрешение общего собрания консорциума на заключение сделок на сумму более 10 млн грн; были неточности в документах о собственности асфальтобетонного завода. Также не хватало антикоррупционной программы и приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы.

На устранение перечисленных недостатков заказчик дал неделю — до 31 июля. В протоколе от 1 августа "Национальное военное мемориальное кладбище" отметило: "тендерное предложение консорциума "Билдинг Юа" отвечает условиям тендерной документации заказчика".

По данным аналитической системы Youcontrol , консорциум "Билдинг Юа" создан 4 июля 2024 — на следующий день после объявления тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища. Учредителями стали три предприятия: "Евроэлитстрой" (Одесса), "Акам" (Днепр) и ПАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Киевская область). Конечными бенефициарами консорциума являются одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

Интересно, что до четвертого квартала 2023 совладелицей Броварского дорожно-строительного управления №50 вместе с киевлянином Виктором Гавриленко была гражданка России Тамила Свиридова. Ей принадлежало 9,8% уставного капитала компании. Пока фамилия Свиридовой не фигурирует среди владельцев указанной компании.

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