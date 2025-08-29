Відео
Національний меморіал — скільки воїнів там можуть поховати

Національний меморіал — скільки воїнів там можуть поховати

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:35
Нацмеморіал під Києвом — скільки місць для поховань передбчено
Могили на меморіалі. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що Національний військовий меморіальний комплекс під Києвом передбачає близько шести тисяч місць для поховань. Частину з них відведено для родин, які виявлять бажання поховати своїх близьких у меморіалі, іншу — для тих Захисників і Захисниць, яких не вдалося ідентифікувати або щодо яких досі триває процедура встановлення особи.

Про це з місця події у п’ятницю, 29 серпня, повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Читайте також:

Скільки військовослужбовців можуть поховати на Національному меморіалі 

Наталія Калмикова наголосила, що будівництво триває, зведення першої черги завершується, але паралельно почалася робота над другою. 

"Тут в нас до 6 тисяч місць. Частина відведена під родини, які хочуть поховати своїх близьких. Частина відведена під поховання тих, хто не опізнаний, у кого ідентифікація триває", — повідомила міністерка.

null
Меморіал. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Для довідки: ідея створення Національного військового меморіалу з’явилася ще у 2021 році. У 2024 році розпочалося будівництво першої черги, в межах якої організовано систему секторів почесних поховань, зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, під’їзні шляхи, дорожню розв’язку та інженерні мережі.

null
Вхід до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Нині триває будівництво другої черги, завершення якої заплановане на 2026 рік. Загалом передбачено вісім етапів спорудження комплексу.

Нагадаємо, перші почесні поховання уже відбулися на території комплексу у Гатному, і в церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. Відвідувати меморіал буде зручно завдяки спеціальному шатлу, який постійно курсуватиме з Києва безкоштовно. 

Також у Києві відкрили меморіал присвячений загиблим працівникам Державної кримінально-виконавчої служби. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
