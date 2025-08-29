Церемонія відкриття меморіалу. Фото: кадр із відео

У Києві на території Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) відкрили Меморіал памʼяті загиблим співробітникам. З початку війни загинуло понад 50 працівників ДКВС.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE у п’ятницю, 29 серпня.

Церемонія відкриття меморіалу — що відомо

Присутні на церемоні принесли до меморіалу квіти.

На церемонії відкриття загиблим посмертно вручили найвищу нагороду відомства.

Міністр юстиції Герман Галущенко повідомив, що близько тисячі представників системи служби зараз захищають Україну на фронті.

Нагадаємо, сьогодні на Національному меморіальному військовому кладовищі відбулися перші поховання. Тепер там спочивають невідомі солдати, імена яких наразі не встановлені.

Також сьогодні, у День пам’яті загиблих Захисників та Захисниць України, київський метрополітен зупинив рух поїздів рівно о 9:00. У такий спосіб столиця вшанувала подвиг тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.