Нацмемориал под Киевом — сколько мест для захоронений предусмотрено

Могилы на мемориале. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что Национальный военный мемориальный комплекс под Киевом предусматривает около шести тысяч мест для захоронений. Часть из них отведена для семей, которые изъявят желание похоронить своих близких в мемориале, другую — для тех Защитников и Защитниц, которых не удалось идентифицировать или в отношении которых до сих пор продолжается процедура установления личности.

Об этом с места события в пятницу, 29 августа, сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Наталья Калмыкова отметила, что строительство продолжается, возведение первой очереди завершается, но параллельно началась работа над второй.

"Здесь у нас до 6 тысяч мест. Часть отведена под семьи, которые хотят похоронить своих близких. Часть отведена под захоронение тех, кто не опознан, у кого идентификация продолжается", — сообщила министр.

Мемориал мемориал. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Для справки: идея создания Национального военного мемориала появилась еще в 2021 году. В 2024 году началось строительство первой очереди, в рамках которой организована система секторов почетных захоронений, возведены два колумбария, обустроена стоянка, подъездные пути, дорожная развязка и инженерные сети.

Вход в мемориал. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Сейчас продолжается строительство второй очереди, завершение которой запланировано на 2026 год. Всего предусмотрено восемь этапов сооружения комплекса.

Напомним, первые почетные захоронения уже состоялись на территории комплекса в Гатном, и в церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр обороны Денис Шмыгаль. Посещать мемориал будет удобно благодаря специальному шаттлу, который будет постоянно курсировать из Киева бесплатно.

Также в Киеве открыли мемориал посвященный погибшим работникам Государственной уголовно-исполнительной службы.