Собаки в Чернобыле не подверглись мутациям от радиации — новые исследования

Пес возле Чернобыльской атомной электростанции. Фото: УНИАН

Собаки, брошенные в Чернобыле после катастрофы 1986 года, продемонстрировали удивительную генетическую устойчивость, несмотря на длительное пребывание в радиоактивной среде. Исследователи, изучая две популяции этих животных — возле Чернобыльской АЭС и в заброшенном городе Чернобыль, — установили, что радиация не повлияла на их генетику.

Об этом сообщает ZME Science.

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В ходе исследования были собраны и проанализированы образцы крови 171 собаки. Ученых интересовали две популяции собак, в частности первая подопытная группа "проживала" вокруг атомной электростанции в Прип’яти, а другая – в соседнем заброшенном городе Чернобыль.

Исследователи ожидали найти значительные генетические мутации из-за воздействия радиации, тяжелых металлов и других загрязнителей. Однако результаты показали, что генетические профили собак в зоне отчуждения не отличаются существенно от популяций собак в соседних странах, таких как Польша или Россия, где радиоактивное загрязнение отсутствует.

Ученые пришли к выводу, что радиация не является основным фактором генетических изменений, хотя не исключают возможности, что выжившие животные имели генетические особенности, способствовавшие адаптации.

Собака в Чернобыльской зоне отчуждения. Фото: УНИАН

Чернобыльская зона отчуждения стала приютом для дикой природы: здесь прекрасно себя чувствуют волки, кабаны и другие животные. Собаки, как домашние животные, которые выжили в таких условиях, стали важными объектами исследований. Ученые отмечают, что их пример может помочь лучше исследовать последствия хронического облучения для людей, которые работают или живут в загрязненных средах.

Напомним, недавно Новини.LIVE писали о том, как советская власть устроила иллюзию "открытости" перед гражданами о катастрофе на ЧАЭС.

Тем временем разработчики украинской игры о Чернобыльской зоне S.T.A.L.K.E.R. 2 заинтриговали анонсом обновления.