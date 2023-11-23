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Навалить до 50 см снігу — жителів Києва та області попередили про потужну негоду

23 листопада 2023 18:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Навалить до 50 см снігу — жителів Києва та області попередили про потужну негоду
Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Повідомляється, що 26 листопада вдень та 27 листопада вночі прогнозуються несприятливі погодні умови другого (помаранчевого) рівня небезпеки.

Очікується сильний снігопад, збільшення снігового покриву на 20-30 см, а у південних та східних районах до 50 см. Вітер посилиться до 17-22 м/с, у деяких місцях до 25 м/с.

В Укргідрометцентрі уточнив, що також можливі хуртовини та снігові замети, на дорогах утворюється ожеледь. Ці погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних та енергетичних служб, а також викликати порушення та зупинки в русі транспорту дорогами та вулицями (ІІ рівень загрози, помаранчевий).

скріншот
Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через негоду.

Також ми писали, що через зниження температури у зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче -8-10 ° C, то столиці доведеться використовувати графіки відключення світла.

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