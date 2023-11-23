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Навалит до 50 см снег - жителей Киева и области предупредили о мощной непогоде

23 ноября 2023 18:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Навалит до 50 см снег - жителей Киева и области предупредили о мощной непогоде
Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр 

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Сообщается, что 26 ноября днем и 27 ноября ночью прогнозируются неблагоприятные погодные условия второго (оранжевого) уровня опасности.

Ожидается сильный снегопад, увеличение снежного покрова на 20-30 см, а в южных и восточных районах до 50 см. Ветер усилится до 17-22 м/с, в некоторых местах до 25 м/с. 

В Укргидрометцентре уточнил, что также возможны метели и снежные заносы, на дорогах образуется гололедица. Эти погодные условия могут затруднить работу коммунальных и энергетических служб, а также вызвать нарушения и остановки в движении транспорта по дорогам и улицам (II уровень угрозы, оранжевый).

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Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.

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