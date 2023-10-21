"Не брусчатка, а FPV", — киевляне требуют у Кличко отдать долю бюджета столицы на ВСУ

Митинг у стен КГГА 7 октября 2023 года. Фото архивное: Суспільне

В субботу, 21 октября, под стенами КГГА проходит очередной митинг. Митингующие требуют, чтобы из бюджета столицы на 2024 год отдали 20% в помощь ВСУ.

Об этом сообщают столичные паблики в Telegram.

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Митинг под КГГА

На обнародованных кадрах можно услышать, как люди выкрикивают слово: "Позор!" и в то же время держат в руках плакаты с надписями: "Брусчатка россиян хорошими не сделает", "Наши налоги на ВСУ", "Не брусчатка, а FPV", "ВСУ нужны дроны, а не брусчатка" и другие.

Напомним, недавно, 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.

К слову, 5 октября возле КГГА прошел очередной митинг. Среди протестующих — работники "Киевметростроя" и метрополитена, которые требовали уволить директора "Спецжилфонда" Владимира Шария.