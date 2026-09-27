Не чіпайте дітей: на Теремках проти протестувальників застосували силу

Протест на Теремках. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На Теремках у Києві місцеві жителі намагаються потрапити на територію будівництва теплотраси, виступаючи проти вирубування дерев у сквері. Люди скандують "Відкривай", тоді як поліція охороняє ворота та паркан, встановлений навколо території.

Про це повідомляє з місця подій журналістка Діана Шликова Новини.LIVE.

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На Теремках знову протестують проти вирубування дерев

Мітингувальники зібралися біля огородженої території, де тривають роботи з будівництва теплотраси. Люди вимагають припинити вирубування дерев у сквері та намагаються потрапити за встановлений паркан. Один із учасників акції тримає картонку з написом: "Бетоном не надихаєшся". На місці перебувають правоохоронці, які охороняють вхід на територію будівництва. Протестувальники скандують "Відкривай" та намагаються пройти через ворота.

За інформацією Діани Шликової, правоохоронці вдарили жінку. Також чути, як жінки в натовпі вигукують "Не чіпайте дітей".

Димові шашки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Учасники мітингу та правоохоронці. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Конфлікт щодо вирубки лісів на Теремках

Раніше ми писали, що під час протестів на Теремках представники муніципальної охорони вже застосували силу щодо учасників акції. Прибуття правоохоронців і важкої техніки знову обурило місцевих жителів. На вже встановленій частині огорожі протестувальники залишили напис фарбою: "КМДА бреше — парк страждає".

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Новини.LIVE повідомляли, що після цих подій 23 вересня біля будівлі Київської міської державної адміністрації відбулася акція протесту. Учасники виступили проти вирубування дерев, згадували дії "Муніципальної охорони" під час попередніх сутичок та вимагали від міської влади змінити підхід до проведення робіт.

Нагадаємо, учасники протесту вимагають оприлюднити документи, на підставі яких проводяться роботи, а також пояснити причини зміни маршруту теплотраси. Вони стверджують, що нинішній варіант прокладання мережі передбачає вирубування дерев у сквері, хоча маршрут, затверджений у 2023 році, не проходив через зелену зону.