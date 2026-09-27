Не трогайте детей: на Теремках против протестующих применили силу

Протест на Теремках. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В районе Теремки в Киеве местные жители пытаются проникнуть на территорию строительства теплотрассы, протестуя против вырубки деревьев в сквере. Люди скандируют "Откройте!", в то время как полиция охраняет ворота и забор, установленный вокруг территории.

Об этом сообщает с места событий журналист Диана Шлыкова Новини.LIVE.

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На Теремках снова протестуют против вырубки деревьев

Митингующие собрались у огороженной территории, где ведутся работы по строительству теплотрассы. Люди требуют прекратить вырубку деревьев в сквере и пытаются проникнуть за установленный забор. Один из участников акции держит плакат с надписью: "Бетоном не вдохновишься". На месте находятся правоохранители, которые охраняют вход на строительную площадку. Протестующие скандируют "Открывай" и пытаются пройти через ворота.

По информации Дианы Шлыковой, правоохранители ударили женщину. Также слышно, как женщины в толпе кричат : "Не трогайте детей".

Дымовые шашки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Участники митинга и правоохранители. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Конфликт из-за вырубки лесов на Теремках

Ранее мы писали, что во время протестов на Теремках представители муниципальной охраны уже применили силу в отношении участников акции. Прибытие правоохранителей и тяжелой техники вновь возмутило местных жителей. На уже установленной части ограждения протестующие оставили надпись краской: "КГГА лжет — парк страдает".

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Новини.LIVE сообщали, что после этих событий 23 сентября у здания Киевской городской государственной администрации состоялась акция протеста. Участники выступили против вырубки деревьев, вспоминали действия "Муниципальной охраны" во время предыдущих столкновений и требовали от городских властей изменить подход к проведению работ.

Напомним, участники протеста требуют обнародовать документы, на основании которых проводятся работы, а также объяснить причины изменения маршрута теплотрассы. Они утверждают, что нынешний вариант прокладки сети предусматривает вырубку деревьев в сквере, хотя маршрут, утвержденный в 2023 году, не проходил через зеленую зону.