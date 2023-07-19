Не одними барабанами: столичные власти ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч

Детский лагерь "Очарованная Долина". Фото: соцсети

Шевченковская районная государственная администрация Киева взялась за ремонт укрытия в Закарпатской области. На это выделено из городского бюджета 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины Леонид Емец.

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"Шевченковская РГА делает укрытие в селе Осий Хуского района Закарпатской области. Стоимостью — $400 тыс. Это не шутка. За деньги киевлян делают укрытие в единой области Украины, где еще ничего ни разу не прилетало", — написал Емец.

Так, согласно данным Prozorro, за средства киевлян будет построено укрытие на 140 человек в селе Осий Хустского района Закарпатья — детский лагерь "Зачарована Долина". Проектная стоимость строительства 14 миллионов гривен, именно такая стоимость отражена в проектных расчетах, договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан.

Документы на ремонт. Фото: скриншот

Документы на ремонт. Фото: скриншот

"Поскольку до этого там уже сделали ремонт на 7,3 млн грн и судя по смете и стоимости работ делали по-богатому — двери по 22 тыс. грн., кондиционеры по 160 тыс., душевые кабины по 32 тыс. и судя по стоимости унитазов это был Villeroy&Boch и так далее", — добавляет Емец.

Смета работ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве потратили 2,6 млн грн на укрытие, которым нельзя пользоваться.

В столице нашлось укрытие, которое оказалось полностью непригодным для этого. Оказалось, что бомбоубежище не может выполнять свои функции, поскольку находится в неправильном месте.