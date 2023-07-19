Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Не одними барабанами: столичные власти ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч arrow

Не одними барабанами: столичные власти ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч

19 июля 2023 05:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не одними барабанами: столичные власти ремонтируют лагерь в Закарпатье за $400 тысяч
Детский лагерь "Очарованная Долина". Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Шевченковская районная государственная администрация Киева взялась за ремонт укрытия в Закарпатской области. На это выделено из городского бюджета 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Украины Леонид Емец.

Читайте также:

Столичная власть строит укрытие в Закарпатской области

"Шевченковская РГА делает укрытие в селе Осий Хуского района Закарпатской области. Стоимостью — $400 тыс. Это не шутка. За деньги киевлян делают укрытие в единой области Украины, где еще ничего ни разу не прилетало", написал Емец.

Так, согласно данным Prozorro, за средства киевлян будет построено укрытие на 140 человек в селе Осий Хустского района Закарпатья — детский лагерь "Зачарована Долина". Проектная стоимость строительства 14 миллионов гривен, именно такая стоимость отражена в проектных расчетах, договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан.

Документы на ремонт. Фото: скриншот
Документы на ремонт. Фото: скриншот

"Поскольку до этого там уже сделали ремонт на 7,3 млн грн и судя по смете и стоимости работ делали по-богатому — двери по 22 тыс. грн., кондиционеры по 160 тыс., душевые кабины по 32 тыс. и судя по стоимости унитазов это был Villeroy&Boch и так далее", — добавляет Емец.

Смета работ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве потратили 2,6 млн грн на укрытие, которым нельзя пользоваться.

В столице нашлось укрытие, которое оказалось полностью непригодным для этого. Оказалось, что бомбоубежище не может выполнять свои функции, поскольку находится в неправильном месте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз