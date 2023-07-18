Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві витратили 2,6 млн грн на укриття, яким не можна користуватися arrow

У Києві витратили 2,6 млн грн на укриття, яким не можна користуватися

18 липня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві витратили 2,6 млн грн на укриття, яким не можна користуватися
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці знайшлося укриття, яке виявилося повністю непридатним для цього. Виявилось, що бомбосховище не може виконувати свої функції, оскільки розташоване в неправильному місці.

Про це повідомляє депутат Київради, керівник тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів Леонід Ємець.

Читайте також:

Укриття виявилося… не укриттям

У Голосіївському районі на вулиці Віктора Забіли на укриття витратили 2,6 мільйона гривень з міського бюджету.

Пыд час розслідування зʼясувалося, що це приміщення не може бути укриттям, адже тут є лише один вхід, аварійного виходу немає.

 

"Приміщення (Ред.) не відповідає нормам, що чітко прописані згідно рекомендацій ДСНС щодо порядку визначення приміщень, які можуть бути найпростішим укриттям", — каже депутат.

Тож питання, для чого в цьому приміщенні зробили ремонт за бюджетні кошти, лишається відкритим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко повідомляв, скільки відсотків із виділених коштів на ремонт столичних укриттів було витрачено. За словами Кличка, райони освоїли кошти на ремонт укриттів менш ніж на 10%.

Додамо, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Також у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

А управління освіти Дніпровської РДА в Києві придбало рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз