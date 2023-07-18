У Києві витратили 2,6 млн грн на укриття, яким не можна користуватися

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

У столиці знайшлося укриття, яке виявилося повністю непридатним для цього. Виявилось, що бомбосховище не може виконувати свої функції, оскільки розташоване в неправильному місці.

Про це повідомляє депутат Київради, керівник тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів Леонід Ємець.

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У Голосіївському районі на вулиці Віктора Забіли на укриття витратили 2,6 мільйона гривень з міського бюджету.

Пыд час розслідування зʼясувалося, що це приміщення не може бути укриттям, адже тут є лише один вхід, аварійного виходу немає.

"Приміщення (Ред.) не відповідає нормам, що чітко прописані згідно рекомендацій ДСНС щодо порядку визначення приміщень, які можуть бути найпростішим укриттям", — каже депутат.

Тож питання, для чого в цьому приміщенні зробили ремонт за бюджетні кошти, лишається відкритим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко повідомляв, скільки відсотків із виділених коштів на ремонт столичних укриттів було витрачено. За словами Кличка, райони освоїли кошти на ремонт укриттів менш ніж на 10%.

Додамо, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Також у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

А управління освіти Дніпровської РДА в Києві придбало рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.