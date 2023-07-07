У Києві РДА витратили на ремонт сховищ менше 10% запланованих коштів, — Кличко
Сьогодні, 7 липня, київський міський голова Віталій Кличко повідомив, скільки відсотків із виділених коштів на ремонт столичних укриттів було витрачено. За словами Кличка, райони освоїли кошти на ремонт сховищ менше ніж на 10%.
Про це повідомив Віталій Кличко в ефірі столичного телеканалу "Київ24".
Скільки коштів закладено на ремонт київських укриттів
Як розповів київський міський голова, на ремонт столичних укриттів було виділено майже два мільярди гривень. Однак голови РДА освоїли лише 10% з них.
"Ще минулого року ми виділили 900 тисяч гривень, цього року — 300 тисяч гривень, також додатково 750 тис грн, тобто майже два мільярди. Освоєння коштів, на жаль, — менше 10%. А потім ми чуємо такі резонансні речі — замість того ремонту укриттів ці кошти йдуть на покупку сковорідок барабанів, овочерізок у той час, коли укриття не готове. І якщо керівники РДА кажуть, що ми меру не підпорядковуємося, то вибачте, будь ласка. Президент повноваження забрав, а відповідальним залишив", — сказав Кличко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.
Додамо, що у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.
Також у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.