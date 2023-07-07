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У Києві РДА витратили на ремонт сховищ менше 10% запланованих коштів, — Кличко

7 липня 2023 19:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві РДА витратили на ремонт сховищ менше 10% запланованих коштів, — Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 7 липня, київський міський голова Віталій Кличко повідомив, скільки відсотків із виділених коштів на ремонт столичних укриттів було витрачено. За словами Кличка, райони освоїли кошти на ремонт сховищ менше ніж на 10%.

Про це повідомив Віталій Кличко в ефірі столичного телеканалу "Київ24".

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Скільки коштів закладено на ремонт київських укриттів

Як розповів київський міський голова, на ремонт столичних укриттів було виділено майже два мільярди гривень. Однак голови РДА освоїли лише 10% з них.

"Ще минулого року ми виділили 900 тисяч гривень, цього року — 300 тисяч гривень, також додатково 750 тис грн, тобто майже два мільярди. Освоєння коштів, на жаль, — менше 10%. А потім ми чуємо такі резонансні речі — замість того ремонту укриттів ці кошти йдуть на покупку сковорідок барабанів, овочерізок у той час, коли укриття не готове. І якщо керівники РДА кажуть, що ми меру не підпорядковуємося, то вибачте, будь ласка. Президент повноваження забрав, а відповідальним залишив", — сказав Кличко.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Додамо, що у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

Також у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

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