Влада Київщини дала офіційний коментар щодо НЛО
Київська міська військова адміністрація назвала причину спалаху у небі, який налякав жителів столиці. За попередньою інформацією — це супутник NASA.
Про це йдеться у повідомленні КМВА.
Подробиці
У адміністрації повідомили, що повітряна тривога була оголошена у зв'язку з падінням супутника NASA, щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків. Системи ППО не працювали.
"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Коментар Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника. Про це повідомив у коментарі "Суспільному" речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Зазначимо, напередодні у NASA повідомили, що несправний супутник впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становила 270 кілограмів.
Супутник RHESSI вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році.
Нагадаємо, у Києві увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста бачили яскравий спалах зеленого світла у небі.
Після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми.