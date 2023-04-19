Влада Київщини дала офіційний коментар щодо НЛО

Спалах, який бачили у небі над Києвом 19 квітня 2023 року. Фото: скріншот із відео

Київська міська військова адміністрація назвала причину спалаху у небі, який налякав жителів столиці. За попередньою інформацією — це супутник NASA.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

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У адміністрації повідомили, що повітряна тривога була оголошена у зв'язку з падінням супутника NASA, щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків. Системи ППО не працювали.

"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків — була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Коментар Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника. Про це повідомив у коментарі "Суспільному" речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зазначимо, напередодні у NASA повідомили, що несправний супутник впаде на Землю найближчими днями. Маса супутника RHESSI становила 270 кілограмів.

Супутник RHESSI вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році.

Нагадаємо, у Києві увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста бачили яскравий спалах зеленого світла у небі.

Після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми.