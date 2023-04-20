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Не НЛО: Повітряні Сили ЗСУ прокоментували загадковий спалах у небі над Києвом

20 квітня 2023 00:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не НЛО: Повітряні Сили ЗСУ прокоментували загадковий спалах у небі над Києвом
Спалах у небі над Києвом. Фото: Кореспондент
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спалахи над Києвом, що спричинили резонанс у суспільстві, близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита, за попередньою інформацією. Наразі на цьому напрямку загрози немає.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Деталі

Зазначається, що наразі на цьому напрямку немає загрози повітряного нападу ворогом, а повітряна оборона перебуває в повній готовності.

"А поки соцмережі потішаються мемами з літаючими тарілками, інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів". Деталі – пізніше!" — йдеться також у повідомленні.

Крім того, Повітряні сили нагадують зберігати спокій та берегти себе, а також закликають не використовувати офіційну символіку Повітряних Сил для створення мемів на радість ворогу.

 

Нагадаємо, що в Києві та низці областей України увечері 19 квітня було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста повідомляють, що чули гучний вибух. За попередньою інформацією — впав супутник.

Також ми писали, що після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху, українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми. 

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