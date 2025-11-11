Відео
Небезпечна аварія на Печерському узвозі — можливий зсув ґрунту

Дата публікації: 11 листопада 2025 00:05
Оновлено: 00:05
У КМДА завили про небезпеку на Печерську — через підтоплення можливий зсув ґрунту
Машина "Київводоканалу". Ілюстративне фото: УНІАН

На Печерському узвозі в Києві міські служби працюють над ліквідацією пориву трубопроводу. Внаслідок аварії вже сталося підтоплення підвального поверху дев'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у КМДА.

Як відбувається ліквідація аварії

У КМДА наголосили, що прорив трубопроводу на Печерському узвозі призвів до серйозних наслідків. Крім того, фахівці зазначають, що через витік води та насичення ґрунту є ризик можливого зсуву. Наразі для з’ясування всіх обставин та усунення наслідків аварії на місці працюють усі необхідні міські служби.

Раніше депутат Київради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко заявив, що столичну воду пити неможливо. Він назвав це ганьбою для місцевої влади.

Також ми повідомляли, що аварії в київському метро, подібні до інцидентів на "Деміївській" і "Либідській", можуть повторитися. Наразі деталі про технічний стан метро у Києві залишаються засекреченими.

Київ аварія КМДА Київська область комунальні служби
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
