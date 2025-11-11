В КГГА завили об опасности на Печерске — из-за подтопления возможен оползень

Машина "Киевводоканала". Иллюстративное фото: УНИАН

На Печерском спуске в Киеве городские службы работают над ликвидацией порыва трубопровода. В результате аварии уже произошло подтопление подвального этажа девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в КГГА.

Реклама

Читайте также:

Как происходит ликвидация аварии

Сообщение об аварии с подтоплением в Печерском районе Киева. Фото: Скриншот

В КГГА отметили, что прорыв трубопровода на Печерском спуске привел к серьезным последствиям. Кроме того, специалисты отмечают, что из-за утечки воды и насыщения почвы есть риск возможного оползня. Сейчас для выяснения всех обстоятельств и устранения последствий аварии на месте работают все необходимые городские службы.

Ранее депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что столичную воду пить невозможно. Он назвал это позором для местной власти.

Также мы сообщали, что аварии в киевском метро, подобные инцидентам на "Демеевской" и "Лыбедской", могут повториться. Сейчас детали о техническом состоянии метро в Киеве остаются засекреченными.