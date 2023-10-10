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Опасная находка: жители Киевщины обнаружили запалы к снарядам в печи

10 октября 2023 17:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Опасная находка: жители Киевщины обнаружили запалы к снарядам в печи
Печь, в которой нашли запалы к снарядам. Фото: МВД Украины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Жители населенного пункта Макаров Киевской области обнаружили в печи запалы к снарядам, которые оставили российские оккупанты. Захватчики проживали в доме во время оккупации общины.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Опасная находка

Сообщается, что граждане обнаружили опасную находку, когда решили отремонтировать печь. Внутри находилось 6 запалов к снарядам. Известно, что во времена оккупации Макарова в этом доме жили российские оккупанты.

Заметив вооружение, люди сразу вызвали ГСЧС и полицию.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов

В МВД в очередной раз напомнили алгоритм действий в случае обнаружения опасных и подозрительных предметов:

  • запрещено близко подходить к предмету;
  • запрещено трогать предмет;
  • сразу звонить на 101 или 102.
Оккупация Макарова
Запалы к снарядам лежат в печи. Фото: МВД Украины

Напомним, в Киевской области разоблачили воров, которые незаконно хранили российское оружие. Его общая сумма — более 30 миллионов гривен.

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