Опасная находка: жители Киевщины обнаружили запалы к снарядам в печи
Жители населенного пункта Макаров Киевской области обнаружили в печи запалы к снарядам, которые оставили российские оккупанты. Захватчики проживали в доме во время оккупации общины.
Об этом сообщает МВД Украины.
Опасная находка
Сообщается, что граждане обнаружили опасную находку, когда решили отремонтировать печь. Внутри находилось 6 запалов к снарядам. Известно, что во времена оккупации Макарова в этом доме жили российские оккупанты.
Заметив вооружение, люди сразу вызвали ГСЧС и полицию.
Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов
В МВД в очередной раз напомнили алгоритм действий в случае обнаружения опасных и подозрительных предметов:
- запрещено близко подходить к предмету;
- запрещено трогать предмет;
- сразу звонить на 101 или 102.
Напомним, в Киевской области разоблачили воров, которые незаконно хранили российское оружие. Его общая сумма — более 30 миллионов гривен.