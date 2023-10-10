Опасная находка: жители Киевщины обнаружили запалы к снарядам в печи

Печь, в которой нашли запалы к снарядам. Фото: МВД Украины

Жители населенного пункта Макаров Киевской области обнаружили в печи запалы к снарядам, которые оставили российские оккупанты. Захватчики проживали в доме во время оккупации общины.

Об этом сообщает МВД Украины.

Читайте также:

Опасная находка

Сообщается, что граждане обнаружили опасную находку, когда решили отремонтировать печь. Внутри находилось 6 запалов к снарядам. Известно, что во времена оккупации Макарова в этом доме жили российские оккупанты.

Заметив вооружение, люди сразу вызвали ГСЧС и полицию.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов

В МВД в очередной раз напомнили алгоритм действий в случае обнаружения опасных и подозрительных предметов:

запрещено близко подходить к предмету;

запрещено трогать предмет;

сразу звонить на 101 или 102.

Запалы к снарядам лежат в печи. Фото: МВД Украины

Напомним, в Киевской области разоблачили воров, которые незаконно хранили российское оружие. Его общая сумма — более 30 миллионов гривен.