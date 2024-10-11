Прогноз погоди в Києві на завтра 12 жовтня від Укргідрометцентру

Небезпека першого рівня — синоптики попередили про погоду в Києві завтра
На Київщині 12 жовтня очікується хмарна погода, дощі та північно-західний вітер. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, зокрема, значний дощ вночі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Київській області 12 жовтня
За даними синоптиків, завтра в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі передають значний дощ, вдень також будуть опади, проте помірні. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі буде +9...+14°C, вдень стовпчики термометрів підвищаться до +11...+16 °C.
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні та безпосередньо у Києві.
"У суботу, 12 жовтня, вночі значний дощ.
Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться в повідомленні.
У Києві також передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +12...+14 °C.
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