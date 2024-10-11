Прогноз погоди в Києві на завтра 12 жовтня від Укргідрометцентру

Дідусь під сильним дощем. Фото: Новини.LIVE

На Київщині 12 жовтня очікується хмарна погода, дощі та північно-західний вітер. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, зокрема, значний дощ вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, завтра в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі передають значний дощ, вдень також будуть опади, проте помірні. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде +9...+14°C, вдень стовпчики термометрів підвищаться до +11...+16 °C.

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в регіоні та безпосередньо у Києві.

"У суботу, 12 жовтня, вночі значний дощ.

Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться в повідомленні.

Небезпечне метеорологічне явище 12 жовтня на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

У Києві також передбачається хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від +12...+14 °C.

Допис Укргідрометценру. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 жовтня столицю покрив густий туман. У фоторепортажі від Новини.LIVE ви можете побачити загадкові та дещо містичні краєвиди Києва.

Ми писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.