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Опасность первого уровня — синоптики предупредили о погоде в Киеве завтра

11 октября 2024 14:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 12 октября от Укргидрометцентра.
Дедушка под сильным дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Киевской области 12 октября ожидается облачная погода, дожди и северо-западный ветер. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, в частности, значительный дождь ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем также осадки, однако умеренные. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет +9...+14°C, днем столбики термометров повысятся до +11...+16°C.

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе и непосредственно в Киеве.

"В субботу, 12 октября, ночью сильный дождь.
Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

погода на киевщине 12 октября
Опасное метеорологическое явление 12 октября в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве также ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +12...+14°C.

Погода в Киеве 12 октября
Сообщение Укргидрометценра. Фото: скриншот

Напомним, 11 октября столицу покрыл густой туман. В фоторепортаже от Новини.LIVE вы можете увидеть загадочные и несколько мистические виды Киева.

Мы писали, что зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания и следует быть готовыми к разным погодным условиям.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область синоптик

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