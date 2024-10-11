Прогноз погоды в Киеве на завтра 12 октября от Укргидрометцентра.

Опасность первого уровня — синоптики предупредили о погоде в Киеве завтра
В Киевской области 12 октября ожидается облачная погода, дожди и северо-западный ветер. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, в частности, значительный дождь ночью.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 12 октября
По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем также осадки, однако умеренные. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет +9...+14°C, днем столбики термометров повысятся до +11...+16°C.
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в регионе и непосредственно в Киеве.
"В субботу, 12 октября, ночью сильный дождь.
Первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
В Киеве также ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +12...+14°C.
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